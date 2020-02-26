سلطات اليونان أكدت تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"

أكّدت السلطات ​اليونان​ية تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد. وكانت قد أصدرت اليونان مساء أمس الثلثاء مرسومًا يقضي بتفعيل إجراءات، بينها فرض قيود على السفر وإغلاق مرافق عامة في حال تفشّي الفيروس. ويسمح المرسوم أيضًا بالاستحواذ على أسرّة في فنادق وفي عيادات خاصّة. وشدّد المتحدث باسم الحكومة على "أنّنا على استعداد للقيام بكلّ ما هو ضروري لحماية صحة الناس".

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