ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 25 حالة

أعلنت وكالة الأنباء ​الكويت​ية عن إرتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في الكويت إلى 25 حالة مؤكدة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن إيقاف الدروس فس الكويت لمدة أسبوع بشكل مبدئي، وكانت السلطات قد ألغت جميع إحتفالات العيد الوطني الكويتي بسبب كورونا.

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