مستوطنون يعطبون إطارات مركبات فلسطينية شمالي الضفة الغربية

قام ​مستوطنون إسرائيليون​، بإعطاب إطارات 13 مركبة فلسطينية، شمالي ​الضفة الغربية​ المحتلة، ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان بأن "مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة ياسوف بمحافظة سلفيت فجرا، وأعطبوا إطارات 13 مركبة". وأوضح الشهود، أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية ب​اللغة​ العبرية على منازل فلسطينية بالبلدة. تجدر الإشارة إلى أنه كثيرا ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات الإسرائيليين الذين يقطنون عشرات المستوطنات في الضفة الغربية.

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