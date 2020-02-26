الحكومة الكويتية تعلن تعطيل الدراسة الأسبوع المقبل بسبب "كورونا"

أعلنت الحكومة ​الكويت​ية عن تعلن تعطيل الدراسة الأسبوع المقبل بسبب فيروس كورونا"​​​​​​، وذلك بعد أن أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية ارتفاع عدد الإصابات إلى 9 أشخاص في الكويت .

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