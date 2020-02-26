نصحت هيئة حماية المستهلك الروسية المواطنين "بعدم السفر إلى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية في ظل تسجيل زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا (COVID-19) في هذه الدول".
وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة اليوم الأربعاء إلى أن هذه الدول الثلاث سجلت 977 حالة إصابة بالعدوى في كوريا الجنوبية، انتهت 11 منها بالوفاة، فيما بلغ عدد المصابين في إيران 95 شخصا، توفي 15 منهم. وفي إيطاليا ارتفع عدد المصابين إلى 283 شخصا، مع تسجيل 7 وفيات.
ولفتت الهيئة الروسية إلى أن "منظمة الصحة العالمية حذرت المسافرين من خطر الإصابة بالفيروس خلال زيارة تلك البلدان، ودعت المواطنين الروس إلى عدم التوجه إليها حتى يستقر الوضع الصحي هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى 3 دول بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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