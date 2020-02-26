خارجية روسيا ترسل معدات للكشف عن فيروس كورونا إلى كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا أرسلت إلى كوريا الشمالية 1500 جهاز اختبار لتشخيص فيروس "كوفيد-19" الجديد بشكل سريع.
وأشار بيان وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "بسبب استمرار خطر انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، قام الجانب الروسي، بناءً على طلب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بتسليم 1500 جهاز اختبار كوفيد-19 إلى بيونغ يانغ لتشخيص هذا النوع من فيروس كورونا بشكل سريع".
وأكدت الوزارة، "نأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحسين القدرة على منع انتشار المرض في كوريا الشمالية".
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