خارجية روسيا ترسل معدات للكشف عن فيروس كورونا إلى كوريا الشمالية

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أن ​روسيا​ أرسلت إلى ​كوريا الشمالية​ 1500 جهاز اختبار لتشخيص فيروس "كوفيد-19" الجديد بشكل سريع.

وأشار بيان وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "بسبب استمرار خطر انتشار الإصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد، قام الجانب الروسي، بناءً على طلب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بتسليم 1500 جهاز اختبار كوفيد-19 إلى ​بيونغ يانغ​ لتشخيص هذا النوع من فيروس كورونا بشكل سريع".

وأكدت الوزارة، "نأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحسين القدرة على منع انتشار المرض في كوريا الشمالية".