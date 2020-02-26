بدء مراسم تشييع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

بدأت مراسم تشييع الرئيس المصري الأسبق ​حسني مبارك​ في مسجد المشير طنطاوي في شرق القاهرة. وقد وصل الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ إلى المكان للمشاركة بالتشييع. يذكر انه تقام جنازة عسكرية لمبارك اثر وفاته عن 91 عاما بعد سنوات على تنحيه في العام 2011.

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