أنور إبراهيم: عدد من النواب يدعمون توليّ رئاسة الحكومة في ماليزيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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كوالالمبور: أعلن السياسي الماليزي المخضرم أنور إبراهيم الأربعاء أن مجموعة من النواب تدعم توليه رئاسة الحكومة في ماليزيا بعد أيام على الاستقالة المفاجئة لمهاتير محمد.

غير أن تصريحاته جاءت بعد لحظات على إعلان مهاتير، البالغ 94 عاما وأكبر قادة العالم سنا، إنه يرغب في تشكيل حكومة وحدة ومستعد للعودة لرئاسة الحكومة. وتلا أنور بيانا جاء فيه إن نوابا من ثلاثة أحزاب كانت ضمن ائتلاف "تحالف الأمل" الحكومي إلى حين استقالة مهاتير، أعلنوا ترشيحهم له لرئاسة الحكومة.