يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
كوالالمبور: أعلن السياسي الماليزي المخضرم أنور إبراهيم الأربعاء أن مجموعة من النواب تدعم توليه رئاسة الحكومة في ماليزيا بعد أيام على الاستقالة المفاجئة لمهاتير محمد.
غير أن تصريحاته جاءت بعد لحظات على إعلان مهاتير، البالغ 94 عاما وأكبر قادة العالم سنا، إنه يرغب في تشكيل حكومة وحدة ومستعد للعودة لرئاسة الحكومة. وتلا أنور بيانا جاء فيه إن نوابا من ثلاثة أحزاب كانت ضمن ائتلاف "تحالف الأمل" الحكومي إلى حين استقالة مهاتير، أعلنوا ترشيحهم له لرئاسة الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر أنور إبراهيم: عدد من النواب يدعمون توليّ رئاسة الحكومة في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.