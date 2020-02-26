وفاة أول فرنسي جراء فيروس كورونا المستجدّ في باريس

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باريس: أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ ليل الثلاثاء الأربعاء في باريس مشيرةً إلى أنه كان في الستين من العمر.

في المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا خمس منها منذ الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفي الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 فبراير.

