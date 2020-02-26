رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى "الهدوء والتآخي" بعد أعمال عنف

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نيودلهي: دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء إلى الهدوء بعد أيام من أعمال العنف في نيودلهي قتل خلالها 20 شخصا على الأقل.

كتب مودي في تغريدة على تويتر "السلام والتآخي أساسيان في أخلاقياتنا. أناشد أشقائي وشقيقاتي في دلهي الحفاظ على السلام والتآخي في كل الأوقات. من المهم أن يستتب الهدوء ويعود الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت".

وقال رئيس الحكومة الهندية إنه شارك في اجتماع لتقييم الوضع في سائر أنحاء المدينة مضيفا أن "الشرطة والأجهزة الأخرى تعمل على الأرض".

ومنذ الأحد، ينشر أشخاص يحملون عصيا وحجارة وبعضهم مسدسات الفوضى والرعب في مناطق بشمال شرق العاصمة تضم غالبية مسلمة وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن وسط نيودلهي. وتزامنت أعمال العنف مع زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترمب استغرقت يومين الى الهند.