دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية فيديو يوثق ظهور أعراض كورونا على نائب وزير الصحة الإيراني

أظهرت مقاطع فيديو قامت بنشرها وسائل إعلام مختلفة، لنائب وزير الصحة، تمَّ التقاطها، الاثنين الماضي، وتبدو عليه آثار التعب والإرهاق قبل أن يعلن لاحقًا إصابته بفيروس كورونا، وبحسب مقطع فيديو على قناة الحدث السودانية ظهر نائب وزير الصحة إيرج حريرجي يمسح عرقه نتيجة ارتفاع درجة حرارته خلال مؤتمر صحفي إلى جانب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة، وعقب إجراء التحاليل اللازمة اليوم تمَّ التأكيد على إصابة إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة بفيروس «كورونا».

يذكر أنَّ إيران عيَّنت حريرجي في منصب رئيس لجنة مكافحة فيروس «كورونا»، التي أمر بتشكيلها الرئيس حسن روحاني بعد انتشار «كورونا» في البلاد، وفي وقت سابق قال مستشار وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب زاده في تغريدة: إن «اختبار كورونا المستجد الذي أجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية».

أعراض "كورونا" واضحة على نائب وزير الصحة الإيراني

من RT

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من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أنَّ نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحي، وكان حريرجي يعاني من سعال متكرر، بينما تصبَّب عرقًا خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.

ومن جهة أخرى، قال عضو بالبرلمان يمثل طهران، الثلاثاء: إنَّ الاختبارات أثبتت اصابته بالفيروس.

وكتب محمود صادقي على «تويتر»: «اختبارات كورونا الخاصة بي جاءت إيجابية. ليس لدي أمل كبير في الاستمرار في الحياة في هذا العالم»، بحسب «سكاي نيوز».

وفي نفس الرسالة دعا صادقي، رئيس السلطة القضائية في إيران إلى الإفراج عن السجناء السياسيين لمنع إصابتهم بالمرض، والسماح لهم بقضاء فترة تفشي هذا المرض مع أسرهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 15 شخصًا، فيما سجلت 34 حالة إصابة جديدة بالمرض، ليرتفع العدد إلى 35.

ودعت وزارة الصحة الإيرانيين إلى البقاء في منازلهم، خشية انتشار أوسع للمرض القاتل.

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