شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يستعرض جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان فى الدور الـ43 بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك للنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، والتى تعقد فى جنيف بسويسرا، والتى انطلقت يوم الاثنين الماضى ولمدة 3 أسابيع.

ويتحدث النائب علاء عابد، فى الندوة التى تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على هامش فعاليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بمقرها بمدينة جنيف بسويسرا، وذلك حول إصلاح نظام الاحتجاز فى البلدان العربية يوم الجمعة القادم 28 فبراير فى قصر الأمم المتحدة فى جنيف.

وتهدف المنظمة من تنظيم الفعالية لتسليط الضوء على التطورات المتعلقة بأوضاع الاحتجاز فى البلدان العربية من الناحيتين التشريعية والإدارية، بهدف مخاطبة الفجوات واستخلاص أفضل التوصيات لتطوير نظم الاحتجاز، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبما يتناسب مع طبيعة التحديات فى البلدان العربية.

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كما يلتقى مع عدد من المقررين والمسؤولين فى المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لشرح الأوضاع فى مصر، ويوضح الحقائق فى ملف حقوق الإنسان ويستعرض جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان.

يذكر أنه تحدد يوم 12 مارس لاعتماد التوصيات النهائية المقدمة للحكومة المصرية، بعد اتمام عملية المراجعة الدورية فى شهر نوفمبر الماضى.