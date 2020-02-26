شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دليل على استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أنه كمسئول تنفيذى يحرص على التنسيق والتعاون مع نواب البرلمان، وذلك لتحقيق الصالح العام وحل مشكلات المواطنين، مشددا على أن أهمية التواصل والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقد اليوم الأربعاء، لمناقشة 32 طلب إحاطة موجهة للحكومة بشأن مشكلات ومشروعات خدمية في مختلف المجالات، بحضور محافظ بني سويف، وممثلي عدد من الوزارات.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن حضوره فى البرلمان اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، يعد تكريما له، معبرا عن سعادته.

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ولفت المحافظ، إلى أن التكامل والتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد أكبر دليل على استقرار الدولة، والذي لم يكن متاحا منذ عشر سنوات ماضية إبان وجود الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، موجهاً الشكر للجنة الإدارة المحلية على توجيه الدعوة له للحضور، وأشاد بدور اللجنة وجهودها في فتح قضايا ومشكلات المحليات.

وتتناول طلبات الإحاطة مناقشة مشكلات بالمحافظة، تشمل ملف تطوير العشوائيات، والتصدي للأسواق العشوائية، وتطوير وإنشاء ورصف طرق وكباري، وإنشاء أو تطوير مزلقانات السكة الحديد، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب، وإنشاء أو تطوير مستشفيات ومدارس لحل مشكلات الصحة والإهمال في المستشفيات وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، وحل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، والإسكان الاجتماعي، كما تتعلق بإنشاء مكاتب أحوال مدنية ووحدات مرور، وفرض رسوم نظافة علي العقارات المرخصة بالمخالفة للقانون، والتعدي علي أعمدة الإنارة والكهرباء في بعض المناطق.

ويحضر اجتماعات لجنة الإدارة المحلية، محافظ بني سويف، ومسئولون من وزارات (التنمية المحلية، الإسكان، النقل، المالية، التخطيط، الكهرباء، الصحة، التربية والتعليم، الداخلية، البيئة).