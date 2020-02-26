شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع لـ"أفريقية النواب":حركة الملاحة فى القناة لم تتأثر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عدم تأثر حركة الملاحة وحجم السفن المارة بالقناة من فيروس كورونا، متابعا: "نتمنى ألا يحدث تأثير لاسيما وأن 13% من تجارة الصين تمر بقناة السويس، لكننا حتى الآن لم نتأثر ومحافظين على الأرقام".

جاء ذلك خلال لقائه مع الوفد البرلمانى للجنة الشؤون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء بمبني المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس؛ فى إطار الزيارة البرلمانية لتفقد قناة السويس الجديدة وأنفاق الإسماعيلية وعدد من المشروعات القومية.

وقال ربيع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الحرص علي متابعة حركة الملاحة بالقناة، متابعا: سألني الرئيس عن حجم السفن المارة بالقناة والإيرادات ومدي تأثرها بالأوضاع الاقتصادية العالمية، فقلت إنها في تزايد، فسألني كيف ذلك، لأؤكد لسيادته أن السياسة التسويقية الجديدة التى تتبعها القناة عملت على زيادة معدل السفن المارة بالقناة بما ساهم في تعويض خسارة نمو التجارة العالمية.

Advertisements

وأضاف ربيع، أن السياسة التسويقية الجديدة للقناة والجاهزية للمراكب والسفن أدت إلي زيادة الحمولات.

في العام المالي 2018/2019 لتصبح 1.2 مليار طن بزيادة قدرها 100 مليون طن عن العام السابق له.

ولفت ربيع إلي أن قناه السويس الجديدة ساهمت في رفع التصنيف العالمي للقناة، مضيفا : " كنا بصدد مشكله في حال عدم حفر القناة الجديدة، تتعلق بعدد السفن أو الحمولات".

ونوه رئيس هيئة قناه السويس، بملحمة حفر قناة السويس الجديدة، مضيفا: " كان لدينا في البداية مشكلة في التمويل، وفكرنا في الحصول علي قرض إلا أن الرئيس السيسي رفض وقال الشعب سيمولها، وبالفعل تم جمع 44 مليار جنيه نظرا لقناعة الشعب بالقيادة السياسية وثقته فى الرئيس السيسي الذي انقذهم في 30 يونيو من الإخوان ووضع رقبته علي يده، وكذلك اقتناعهم بالمشروع".