شكرا لقرائتكم خبر عن "جنازة عسكرية لمبارك" يتصدر ترند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جنازة عسكرية لمبارك" هاشتاج تصدر ترند تويتر فى مصر، خلال الساعات الماضية، للمطالبة بإقامة جنازة عسكرية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك لما قدمه من سجل مشرف في خدمة القوات المسلحة وباعتباره أحد رموز قيادة القوات المسلحة التي شاركت في نصر السادس من أكتوبر، وانتشرت صور الرئيس الأسبق "مبارك" بالزي العسكري على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بالجنازة العسكرية تخليدا لمسيرته العسكرية.



تغريدات تدعم اقامة جنازة عسكرية

وتفاعل رواد "تويتر" مع هاشتاج جنازة عسكرية لمبارك بالكثير من التعليقات الداعمة لإقامة جنازة عسكرية، فقالت تغريدة: "رجل دولة يستحق ويستاهل وهذا أقل القليل إنه يُكرمّ بعد وفاته"، وأخرى استعانت بكلماته الشهيرة: "لم أكن لآمر أبدا بقتل أي مصري، أو إحداث فراغ أمني، إنني ابن من أبناء القوات المسلحة سأظل حريصا على الشرف العسكري لا أفرط ولا أخون، حريص على هذا الوطن؛ لأنني ابن من أبنائه".



تغريدات الهاشتاج

وقالت تغريدة ثالثة: "وسيحكم التاريخ... فيها عشت بطل ورفضت تهرب منها وعلى ارضها مت #جنازه_عسكريه_لمبارك"، ورابعة تدعوا لمسيرة الراحل: "حسني مبارك طبت حياً وميتاً يا سيدي.."، وتغريدة أخيرة: "طوال حياه الظابط ... بيكون شايل كفنه فداء لأرضه و عرضه.. منتظر الشهاده علي امل اللقاء.. وبعد نهايه خدمته ... بينتظر لفه بالعلم لمثواه الأخير لأنه اخر تكريم له.. الجنازه العسكريه في حياه الظابط ... اخر امنياته شكرا يا مصر .. الي لقاء يا قائد".

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تغريدات تطالب بجنازة عسكرية



جانب من التغريدات

ويستعد المصريون لتشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، و يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.



عزاء للرئيس الراحل مبارك

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.