تركيب 6 آلاف و844 عداد مياه بـ"بشائر الخير 3" في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه جرى تركيب 6 آلاف و844 عداد جديد بالعمارات الجديدة بمشروع التطوير الحضري "بشائر الخير 3" بمنطقة القباري غربي الإسكندرية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، لمتابعة أعمال التطوير والإحلال والتجديد بعدد من مكاتب خدمة العملاء والمشروعات القومية، من بينها مشروع تطوير محور المحمودية و"بشائر الخير 3".

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وأضاف جابر، أنه يجري استكمال تركيب باقي العدادات الفرعية والعمومية بجميع الوحدات السكنية بـ"بشائر الخير 3"، مع الأخذ في الاعتبار المسافات اللازمة للتنفيذ.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه جاري العمل في إحلال وتجديد خطوط المياه المتهالكة وتركيب خط قطر 500 مم، ضمن مشروع تنمية محور المحمودية، لتحسين الخدمة بمناطق كرموز والمحمودية ومينا البصل.

وأوضح جابر، أنه جرى تحصيل المتأخرات والقضاء على مخالفات إنشاء مغاسل للسيارات دون تصريح، ضمن حملة مكبرة بشارع عرفان بمنطقة محرم بك.