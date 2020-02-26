تسريبات.. صور ومواصفات وأسعار هاتف هواوي الخارق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

أعلنت شركة هواوي رسميا، أنها ستكشف عن هاتفها المرتقب بي 40، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس، 26 مارس المقبل.

ومن المنتظر أن تعلن هواوي عن 3 هواتف من السلسلة، هواوي بي40، وبي40 برو وبي 40 بريميوم إيديشن الذي ينفرد بـ 5 كاميرات خلفية، وقدرة على التقريب البصري بمعدل 10x.

وأفادت تقارير أن هاتف (بي40 برو) سيأتي مع القدرة على التقريب البصري بمعدل 5x، إلى جانب كاميرا أساسية بدقة 52 ميجابكسل، وثانية بدقة 40 ميجابكسل، وثالثة لتصوير العمق بدقة 8 ميجابكسل. ويكتفي هاتف (بي40) بتقريب بصري بمعدل 3x.

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ومن المؤكد أن تدعم الهواتف الثلاثة شبكات الجيل الخامس الإصدار الأحدث من شبكات واي فاي + 6 التي توفر سرعات قد تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية.

والمعروف أن الهاتف لا يطرح بخدمات جوجل، غير أن هذه التطبيقات يمكن تنزيلها بشكل عادي.

وحتى الآن لا توجد معلومات عن تسعير الهاتف، غير أن مدونين مشهورين بدقة توقعاتهم قالوا إن الهاتف الخارق لن يزيد على نحو 18 ألف جنيه مصري.