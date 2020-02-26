ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في الكويت إلى 25

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المتحور الجديد (كوفيد- 19) في البلاد ارتفع إلى 25.

وجاء في بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن "الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".

وأوضح البيان أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.