محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ): أفاد تقرير إخباري بأن الأمطار الغزيرة، التي شهدتها مناطق بمحافظة لرستان غربي إيران خلال اليومين الماضيين أدت إلى حدوث سيول جارفة تسببت في حدوث أضرار كبيرة. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن "الأمطار الغزيرة الهاطلة في المحافظة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار وحدوث السيول التي اجتاحت العديد من المدن وأدت إلى انقطاع الماء والكهرباء عن بعض المناطق وغمر الأراضي الزراعية وقطع الطرق بين القرى والمدن وتخريب العديد من الجسور وانجراف وانهيار التربة". ولم ترد على الفور تقديرات بشأنة قيمة الأضرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أضرار في غرب إيران جراء سيول جارفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.