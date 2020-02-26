إرتفاع حصيلة وفيات كورونا في إيطاليا إلى 10 و 322 مصاب

أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا في شمال إيطاليا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء أسوأ تفش للمرض في أوروبا إلى عشرة.

وقال بوريلي للصحفيين إن الثلاثة في الثمانينات من العمر، وهم من لومباردي، أكثر المناطق تضررا بالفيروس في إيطاليا.

وأفاد بأن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322، غالبيتهم في شمال البلاد.