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صحيفة روسية: الأتراك عاجزون عن خوض حرب في إدلب السورية

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نشر الكاتب الروسي سعيد غفوروف في صحيفة كوريير الروسية للصناعات العسكرية مقالًا، اليوم الأربعاء، يؤكد فيه عجز الأتراك عن خوض حرب في إدلب بسوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وأضاف غفوروف: "جميع خطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخضع لمتطلبات

الوضع الداخلي وحاجته إلى المناورة.. الأتراك ليسوا مستعدين للقتال".


وتابع قائلًا: "تركيا تعاني حاليًا من أزمة مالية حادة، كما أن وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم مهزوز إلى حد بعيد"، مشيرًا إلى

أنه لا توجد أموال كافية في الميزانية التركية لدعم المقاتلين التابعين لتركيا، والذين يقاتلون في إدلب.


وأوضح أن أردوغان لا يمكنه بأي شكل من الأشكال تجاهل أن موسم السياحة في بلاده سيبدأ قريبًا، مضيفًا: "في حال حدوث حرب، يكفي أن تتعرض المنتجعات السياحية التركية لهجمات إرهابية كي لا يأتي إليها أحد".
 

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