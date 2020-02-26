ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 19 شخصًا

قال مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد " في البلاد ارتفع إلى 139 شخصًا، فيما توفيت 19 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الأربعاء أن من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي 4 منهم.
وأضاف جهانبور في تصريحات بثتها وكالة الانباء الإيرانية ، اليوم
محافظة "قم "، و9 في محافظة "جيلان" ، و4 في العاصمة (طهران ) وإصابة واحدة في المحافظة المركزية ، و إصابات بمحافظة خوزستان ، وإصابتان في سيستان وبلوجستان - وإصابة واحدة في كرمانشاه وأخرى في اردبيل ومازندران ، و إصابتان في فارس ، وإصابة واحدة في كل من لرستان و"كهكيلوية "و"بوير أحمد" و"هرمزكان".
وأوضح أن من بين هذه الإصابات الجديدة : 15 إصابة في
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