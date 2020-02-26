ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 19 شخصًا

قال مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد " في البلاد ارتفع إلى 139 شخصًا، فيما توفيت 19 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف جهانبور في تصريحات بثتها وكالة الانباء الإيرانية ، اليوم

الأربعاء أن من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي 4 منهم.



وأوضح أن من بين هذه الإصابات الجديدة : 15 إصابة في

محافظة "قم "، و9 في محافظة "جيلان" ، و4 في العاصمة (طهران ) وإصابة واحدة في المحافظة المركزية ، و إصابات بمحافظة خوزستان ، وإصابتان في سيستان وبلوجستان - وإصابة واحدة في كرمانشاه وأخرى في اردبيل ومازندران ، و إصابتان في فارس ، وإصابة واحدة في كل من لرستان و"كهكيلوية "و"بوير أحمد" و"هرمزكان".