ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 25 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالكويت اليوم الأربعاء، إلى 25 حالة، إثر تسجيل 7 إصابات جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الكويتية،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الصحة الكويتية- في بيان صحفي - إن الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحة أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.
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