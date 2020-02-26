العراق: التصويت غدًا على حكومة علاوي

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، إن التصويت على تشكيلته الحكومية سيجرى غدا الخميس، قائلا إن البلاد ستطوي غدا "صفحة المحاصصة"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
:"غدا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين مستقلين أكفاء ويتمتعون بالنزاهة، وسيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته"، مضيفا "غدا سويا، شعبا ونوابا ومرشحين وقوى سياسية وطنية، سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي".
وأضاف علاوي حسبما ذكرت قناة "السومرية "
وحددت رئاسة البرلمان العراقي غدا الخميس موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما أعلنت تسلمها السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي لدراسته من قبل لجنة مشكلة قبل موعد الانعقاد.
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