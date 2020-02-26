الاحتلال الإسرائيلي يعقتل فلسطينيين بالضفة ويصيب 20 آخرين خلال مواجهات نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش، فيما أصيب 20 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي نابلس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الأربعاء أن 10 فلسطينيين تم اعتقالهم من

بلدتي حزما والرام بالقدس، كما تم اعتقال 4 آخرين من مخيم الجلزون، وبلدتي دير أبو مشعل، ودير نظام في رام الله، واثنين آخرين من بلدة زيتا جماعيّن جنوب نابلس، وآخر من بيت لحم، إضافة إلى اعتقال طفل من بلدة جيوس بقلقيلية، واثنين من الأغوار الشمالية.



وأقاد بإصابة 20 فلسطينيًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اقتحام سيارات عسكرية شارع عمان ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، قبيل اقتحام مئات المستوطنين (مقام يوسف) شرق نابلس.

وكان ما يقرب من ألفي مستوطن اقتحموا المقام بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية.

