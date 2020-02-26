الجيش السوري يحرر 7 قرى جديدة من الإرهابيين بريف إدلب

واصلت وحدات الجيش السوري، اليوم الأربعاء، تقدمها في عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي، حيث حررت 7 قرى وبلدات جديدة غرب وجنوب غرب مدينة معرة النعمان، وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أنه وبعد أقل من 24 ساعة

من تحرير بلدة كفرنبل الاستراتيجية، واصلت وحدات الجيش عملياتها على تجمعات ونقاط انتشار إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" بريف إدلب الجنوبي، وحررت قرى وبلدات شنشراح وترملا ودير سنبل ومعرة المخص والبريج وخربة الويبدة وحسانة في منطقة معرة النعمان.



وبدأت وحدات الجيش فورًا في تمشيط المناطق المحررة وتثبيت نقاط حماية لها، وتابعت في الوقت ذاته عملياتها على عدة محاور وملاحقة فلول الإرهابيين في القرى المجاورة.

جدير بالذكر أن وحدات الجيش السوري حررت، أمس الثلاثاء، بلدة كفرنبل الاستراتيجية وقرى حاس ومعرتماتر ومعرتصين وبعربو جنوب غرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بعد القضاء على العديد من إرهابيي "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة بها.

