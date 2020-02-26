أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة لأحد مواطنيها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية، من دون مزيد من التفاصيل.
يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
يُشار إلى أن فيروس "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.