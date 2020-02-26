فرنسا تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة لأحد مواطنيها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.



ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية، من دون مزيد من التفاصيل.



يُشار إلى أن فيروس "كورونا"

يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).