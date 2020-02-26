الصين: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 2717

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا، إلى ألفين و717 شخصا، وإصابة 79 ألفا و108 آخرين.



وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 52 شخصًا.



وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/ كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.



الاناضول



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