تعليق الدراسة في جامعات ومدارس الرياض بسبب موجة غبار اجتاحت العاصمة السعودية
يمن شباب نت
الاربعاء, 26 فبراير, 2020 - 11:07 صباحاً
[ تعليق الدراسة في جامعات ومدارس الرياض بسبب موجة غبار اجتاحت العاصمة السعودية ]
علّقت إدارات التعليم والجامعات في الرياض، الدراسة ليوم الأربعاء، بسبب موجة غبار اجتاحت العاصمة السعودية مساء الثلاثاء.
ووجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، بتعليق الدراسة في مدارس العاصمة والمحافظات التابعة لها (رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما)، بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الظروف المناخية، وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها على المنطقة، والآثار المترتبة عليها.
وأعلنت إدارة تعليم الخرج عن تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي بمدينة السيح، وفي مراكز وقرى المحافظة، ومدارس مكتب تعليم الدلم، حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.
واتخذت الإجراء ذاته، جامعات "الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك سعود، الملك سعود للعلوم الصحية، الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، شقراء"، نظراً للحالة الجوية والمناخية السائدة، وحرصاً على سلامة طلابها وطالباتها.
الشرق الأوسط
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