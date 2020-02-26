كورونا يتمدد في إيران.. ووزير الصحة “بدأنا بالسيطرة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بالتزامن مع تسجيل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران ارتفاعاً الأربعاء، مع تسجيل 44 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ووفاة 19، دعا وزير الصحة، سعيد نمكي، الأربعاء الإيرانيين إلى الالتزام بتعليمات الوزارة وإلا ستضطر الأخيرة إلى عزل مدن بأكملها، مؤكداً في الوقت عينه أن الحكومة بدأت بالسيطرة على الفيروس.

وقال بحسب ما نقل التلفزيون الإيراني: “لا بد للشعب أن يلتزم وإلا سيجبرنا على العزل الصحي للمدن.. على الناس أن يلتزموا بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة”.

كما أضاف: نحن ضد الحجر الصحي لأنه أمر غير علمي ونحن نثق بشعبنا في الالتزام بتوجيهاتنا.

“بدأنا بالسيطرة”

إلى ذلك، اعتبر أن شفاء عدد من المرضى من الفيروس خلال الأيام الماضية يدل على سيطرتنا على هذا المرض. وأضاف: “قمنا بتعبئة وتهيئة كل إمكانياتنا في هذه الأيام لمواجهة فيروس كورونا.” وقال: “بدأنا بالسيطرة بشكل كامل على الفيروس”.

كما دعا “الناس إلى البقاء في البيوت وعدم السفر”

روحاني عن كورونا ..”سلاح بيد الأعداء”

من جهته، شدد روحاني على ضرورة ألا يصبح كورونا “سلاحا في يد العدو” يمنع العمل والإنتاج في إيران.

Advertisements

ونقل الموقع الرسمي للرئاسة عن روحاني قوله “يجب عدم تحويل الفيروس إلى سلاح في يد أعدائنا لتعطيل العمل والإنتاج في البلاد”.

كما ندد بالولايات المتحدة لإشاعتها “الخوف” بشأن هذا الفيروس المستجد.

يأتي هذا في وقت، ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 95 في حين يؤكد ناشطون ومسؤولون أن العدد أكبر بكثير.

وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء وفاة 15 إيرانيا جراء الإصابة بكورونا.

وكان النائب الإيراني عن مدينة قم، أحمد أمير آبادي، كشف سابقاً أن وفيات كورونا في قم بلغت 50 شخصاً حتى ليل الأحد، فيما نفت وزارة الصحة ذلك.