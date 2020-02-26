المسماري: عصابات بقيادة أتراك تروع المدنيين في طرابلس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، “العصابات الإرهابية بترويع المدنيين في تخوم العاصمة طرابلس، واستهدافهم بالأسلحة الثقيلة.

وقال المسماري على صفحته في فيسبوك مساء الثلاثاء “قامت العصابات الإرهابية بقيادة أتراك بترويع المدنيين في تخوم طرابلس بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة، حيث استهدفت بيوت المدنيين في منطقة قصر بن غشير وعين زارة”.

أتى هذا الاتهام بعد أن أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيرة تركية من طراز “بيرقدار” جنوب العاصمة الليبية.

وقال مسؤول بإدارة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح للعربية.نت الثلاثاء إن دفاعات الجيش الجوية نجحت في إسقاط الطائرة المسيرة فوق الأحياء البرية بالقرب من مطار طرابلس العالمي، عندما كانت تحاول الإغارة على مواقع الجيش، مؤكدا أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت محمّلة بصواريخ وهي من نوع “بيرقدار”.

Advertisements

وتعتبر الطائرات التركية المسيّرة من نوع “بيرقدار”، الأداة الأكثر استخداما للميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق، لاستهداف وحدات الجيش الليبي ووقف مساعيها لتحرير العاصمة طرابلس، ولكنّها كانت ولأكثر من مرّة هدفا لنيران الدفاعات الجوية للجيش الليبي.

وكان المسماري أكد قبل أيام أن وحدات الاستطلاع والاستخبارات رصدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية “للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة” في المنطقة الغربية.