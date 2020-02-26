كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يهدد القوات السورية في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، بأن تركيا تعتزم دفع قوات الحكومة السورية بعيدًا عن مراكز المراقبة العسكرية في منطقة ادلب بشمال غرب سوريا بحلول نهاية فبراير رغم التقدم الذي أحرزته القوات الحكومية المدعومة من روسيا.

وفي خطاب أمام المشرعين في حزب العدالة والتنمية، أعلن أردوغان إنه يأمل في حل مشكلة استخدام المجال الجوي في إدلب شمال غرب سوريا قريبًا.