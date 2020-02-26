كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدث باسم الأمم المتحدة يتابع عن كثب الوضع في نيودلهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يتابع عن كثب الوضع في نيودلهي ويؤكد أنه ينبغي السماح للمتظاهرين بالاحتجاج بشكل سلمي وأن قوات الأمن يجب أن تتحلى بضبط النفس.

وأدى العنف الطائفي بسبب قانون الجنسية في شمال شرق دلهي إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، من بينهم ضابط شرطة، وإصابة أكثر من 150 شخصًا بجروح حتى اليوم الأربعاء، بينما كانت الشرطة تكافح للتحقق من مثيري الشغب الذين فروا في الشوارع، وأحرقوا ونهبوا المتاجر، رشق الحجارة وسحق الناس. نقلًا عن الصحيفة الهندية "أوت لوك".

وأعلن ستيفان دوياريك، المتحدث باسم الأمين العام جوتيريس في مؤتمر صحفي يومي "أعتقد أنه من المهم للغاية السماح للمتظاهرين بالتظاهر بسلام، وأن تبدي قوات الأمن ضبط النفس".

وعندما سئل عما إذا كانت الأمم المتحدة تراقب الوضع، قال دوجاريك "نعم، نحن نتابع الأمر عن كثب بشكل واضح".

وناشد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أول رد فعل له على حوادث العنف في دلهي، السلام والإخاء، وقال إنه أجرى مراجعة شاملة للوضع السائد في أجزاء مختلفة من العاصمة الوطنية.

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وأضاف أنه من المهم استعادة الهدوء والحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

وقتل 19 شخصًا على الأقل في العاصمة الهندية خلال اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بشأن قانون الجنسية الجديد رغم وجود هدوء غريب، اليوم الاربعاء، في أعمال الشغب.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والكريات، لكنهم ناضلوا لتفريق حشود القاء الحجارة المتورطين في أعمال العنف التي خرجت عن نطاق السيطرة يوم الاثنين.

واندلعت المصادمات، التي تزامنت مع زيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند، بين آلاف المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لقانون الجنسية الجديد الذي قدمته الحكومة القومية الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

