كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدث باسم الأمم المتحدة يتابع عن كثب الوضع في نيودلهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأدى العنف الطائفي بسبب قانون الجنسية في شمال شرق دلهي إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، من بينهم ضابط شرطة، وإصابة أكثر من 150 شخصًا بجروح حتى اليوم الأربعاء، بينما كانت الشرطة تكافح للتحقق من مثيري الشغب الذين فروا في الشوارع، وأحرقوا ونهبوا المتاجر، رشق الحجارة وسحق الناس. نقلًا عن الصحيفة الهندية "أوت لوك".
وأعلن ستيفان دوياريك، المتحدث باسم الأمين العام جوتيريس في مؤتمر صحفي يومي "أعتقد أنه من المهم للغاية السماح للمتظاهرين بالتظاهر بسلام، وأن تبدي قوات الأمن ضبط النفس".
وعندما سئل عما إذا كانت الأمم المتحدة تراقب الوضع، قال دوجاريك "نعم، نحن نتابع الأمر عن كثب بشكل واضح".
وناشد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أول رد فعل له على حوادث العنف في دلهي، السلام والإخاء، وقال إنه أجرى مراجعة شاملة للوضع السائد في أجزاء مختلفة من العاصمة الوطنية.
وأضاف أنه من المهم استعادة الهدوء والحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
وقتل 19 شخصًا على الأقل في العاصمة الهندية خلال اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بشأن قانون الجنسية الجديد رغم وجود هدوء غريب، اليوم الاربعاء، في أعمال الشغب.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والكريات، لكنهم ناضلوا لتفريق حشود القاء الحجارة المتورطين في أعمال العنف التي خرجت عن نطاق السيطرة يوم الاثنين.
واندلعت المصادمات، التي تزامنت مع زيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند، بين آلاف المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لقانون الجنسية الجديد الذي قدمته الحكومة القومية الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.