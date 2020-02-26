كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة المفوضية الأوروبية تسافر إلى أديس أبابا لحضور الاجتماع العاشر للجنة الاتحاد الأوروبي الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستسافر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير، غدًا الخميس، إلى أديس أبابا، إثيوبيا، لحضور اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، يرافقه 20 المفوضين وممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية الشؤون والسياسة الأمنية. وستركز المناقشات على قضايا رئيسية مثل النمو، والوظائف، والانتقال الأخضر، والسلام والأمن، والتنقل والهجرة. وفقًا لـ "ذا أوربين استنج".

وقبل مغادرتها بروكسل، صرحت الرئيسة فون دير لين: أوروبا وأفريقيا شريكان طبيعيان، ولديهما رابطة تاريخية ونشارك العديد من تحديات اليوم.

وسيناقش الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي (AU) كيفية التعامل مع تعاونهما لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجهها كل من أوروبا وإفريقيا.

وسيكون الاجتماع أيضًا فرصة للجانب الأوروبي للتشاور مع شركائه الأفارقة حول الاستراتيجية الإفريقية الشاملة المقبلة التي وعدت الرئيسة فون دير لين بإنجازها في أول 100 يوم من ولايتها ومن المقرر تقديمها في أوائل مارس.

وسيبدأ عرض هذه الوثيقة المهمة في عملية تشاور أوسع نطاقًا تفضي إلى الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في مايو 2020 في كيغالي، رواندا، وقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المقبلة في أكتوبر في بروكسل، حيث سيتبع الجانبان نهج مشترك بشأن الأولويات المشتركة.

لقد بنى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي تدريجيًا شراكة استراتيجية وسياسية قوية ترتكز على الالتزامات المتبادلة.

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وتستند هذه الشراكة إلى القيم والمصالح المشتركة، المنصوص عليها في الاستراتيجية المشتركة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في عام 2007 في مؤتمر قمة لشبونة.

ويجري الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بانتظام على مستويات مختلفة. وتعقد الاجتماعات بين اللجان والاجتماعات الوزارية كل عام، بينما تعقد مؤتمرات القمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول كل ثلاث سنوات.

وفي القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في عام 2017، حدد القادة الأفارقة والأوروبيون الفرص الاقتصادية للشباب والسلام والأمن والتنقل والهجرة والتعاون في مجال الحكم كأولويات استراتيجية للفترة 2018-2020 والتزموا بمعالجتها بشكل مشترك.

وقدم الاتحاد الأوروبي أيضًا في مؤتمر القمة في عام 2017 في أبيدجان، كوت ديفوار، خطته الجديدة للاستثمار الخارجي بهدف توفير 10 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2023، لا سيما للنساء والشباب. وتأمل الخطة في تحفيز 47 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة.

وفي آخر اجتماع للمفوضية في مايو 2018 في بروكسل، وقع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي على مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال السلام والأمن.

وتلتزم اللجنتان بأن تكونا لاعبين نشطين وقوى دافعة لتنفيذ شراكة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والتي أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في بيئة عالمية سريعة التطور.