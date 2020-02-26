كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: "وول ستريت جورنال" تعترف بالأخطاء في اتصال حديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد اتصلت مؤخرًا بالحكومة الصينية بشأن عمود نشرته في فبراير الماضي، تقول بكين، إنه يحمل عنوانًا عنصريًا، اعترف بأخطائه.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي، بأن الصحيفة لم تعتذر رسميًا بعد وقالت، إن الصين تطالب الصحيفة بالقيام بذلك وتحميل المسؤولين عن هذا العمود المسؤولية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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