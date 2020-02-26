كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تساعد مواطنيها بمقاطعة هوبي للعودة الي ديارهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة هونج كونج، اليوم الأربعاء، إن حوالي 3000 من سكانها الموجودين حاليًا في مقاطعة هوبى في البر الرئيسي للصين، مركز تفشي الفيروس التاجي، أجروا اتصالات معهم، وتم منحهم مهلة حتى يوم الجمعة للتسجيل للعودة إلى ديارهم، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة، إن هناك أكثر من 500 في مدينة ووهان بالمقاطعة. وأضافت أن جميع من يطلب العودة إلى هونغ كونغ سيحتاجون إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

يوجد في هونج كونج 90 حالة إصابة بالفيروس، مما أدى إلى مقتل شخصين في المدينة. حولت الحكومة بعض المساكن العامة إلى منشآت للحجر الصحي حيث تكافح لإيجاد مساحة كافية.

وعلي صعيد آخر، أبلغت الصين وكوريا الجنوبية عن 500 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بما في ذلك أول جندي أمريكي مصاب، حيث حذرت الولايات المتحدة من وباء لا مفر منه وانتشر المرض في شمال إيطاليا إلى عدة دول أوروبية.

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وتفاقم تفشي المرض في إيران وإيطاليا، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية، من خطر حدوث وباء ودفع الأسهم الآسيوية إلى الانخفاض يوم الأربعاء، بعد الانخفاضات في وول ستريت.

يعتقد أن المرض نشأ من سوق للحياة البرية في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي وأصاب نحو 80 ألف شخص وقتل أكثر من 2700 شخص، الغالبية العظمى في الصين.

وفي غضون ذلك، أبلغت اللجنة الوطنية الصينية للصحة عن حدوث 406 حالات إصابة جديدة يوم الأربعاء، بانخفاض عن 508 حالات في اليوم السابق، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الصين القارية إلى 78064 حالة.

كما ارتفع عدد القتلى فى البر الرئيسى للصين بنسبة 52 مع 406 حالات مؤكدة أخرى.

