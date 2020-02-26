كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: تركيا تقوم بمساعدة المقاتلين الأجانب بالانتقال إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الأربعاء، في خبر عاجل لها، بأن روسيا، اتهمت تركيا بأنها تقوم بمساعدة المقاتلين الأجانب للانتقال إلى ليبيا.

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وفي تصريحات مباشرة، أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ، بأنه أرسل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأضاف في تصريحاته: "نحن نقاتل ضد قوات خليفة حفتر، ذهبنا إلى ليبيا بمقاتلين من الجيش الوطني، ومازلنا مستمرين في قتالنا، كما سقط عدد من القتلى في صفوف الجنود الأتراك، وفي المقابل قتل المئات من مؤيدي حفتر"، على حد تعبيره.