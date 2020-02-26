كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا.. أنور إبراهيم يسعى أن يصبح رئيس وزراء وسط الاضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم طرح اسم أنور إبراهيم على رئيس الوزراء الماليزي من قبل أنصاره بعد استقالة شريكه في التحالف ومنافسه خارج البلاد، مهاتير محمد، حسبما قال أعضاء في حزب أنور، اليوم الأربعاء.

وقال أعضاء حزب أنور باري كيديلان راكيات، أو حزب عدالة الشعب، إن اسمه قد قُدم للملك. يشغل الحزب 39 مقعدًا ومن المحتمل أن يمنحها شركاء التحالف 62 مقعدًا آخر، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

لم يعلق "أنور" على ترشيحه أم لا.

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وقال للصحفيين بعد لقائه الملك: "إن شاء الله، كل شيء على ما يرام. السلطة التقديرية هي من صلاحيات الملك. لذلك سأترك الأمر بالكامل لتقديره وحكمته."

صراع بين مهاتير "94 عاما" وأنور "72 عاما" الذي شكل اتفاقا مفاجئا للفوز في انتخابات عام 2018، قد شكل السياسة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لأكثر من عقدين من الزمان وهو السبب الجذري للاضطرابات الأخيرة.

استقال "مهاتير"، أقدم رئيس حكومة في العالم، يوم الاثنين، لكن عينه الملك على الفور كرئيس وزراء مؤقت يتمتع بسلطات كاملة.

لمحاولة إنهاء الأزمة، التقى الملك بجميع أعضاء البرلمان المنتخبين البالغ عددهم 222 عضوًا على مدار يومين. وقال المشاركون في الاجتماعات، إنهم طلب منهم تعيين رئيس الوزراء المفضل لديهم أو ما إذا كانوا يريدون انتخابات جديدة.