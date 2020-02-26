كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: لن نتردد في عبور الحدود لحماية شعبنا من الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، في الذكرى الأولى للغارة الجوية على بالاكوت التي قامت بها طائرات سلاح الجو الهندي في 26 فبراير 2019، بأن نيودلهي لن تتردد في عبور الحدود لحماية شعبها من الإرهاب.

في سلسلة من التغريدات، أعطى الوزير الفضل في القرار الجريء لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، في حين أضاف، أنه "الهند الجديدة والواثقة في العمل" تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندا مودي، شاكرًا له على نهجه ضد الإرهاب، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وقال راجناث سينج، اليوم الاربعاء: "الهند اليوم تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لغارات بالاكوت الجوية. لقد كانت عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب أطلقها محاربو القوات الجوية الهندية الدؤوبة. مع نجاح غارات بالاكوت الجوية، أظهرت الهند بوضوح إرادتها القوية ضد الإرهاب".

في الساعات الأولى من يوم 26 فبراير 2019، شن سلاح الجو الهندي غارة جوية على معسكر تدريب إرهابي يشتبه أنه جيش محمد في بلدة بالاكوت الباكستانية في مقاطعة خيبر باختونخوا.