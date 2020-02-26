كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تسجل 3 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت البحرين، صباح اليوم الأربعاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد إلى 26 إصابة، وفقًا لقناة العربية.

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وتواصل وزارة الصحة البحرينية، كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت السلطات البحرينية، قد نوهت بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.