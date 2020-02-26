كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.2 درجة يهز إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة منطقة تانيمبار في إندونيسيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر من كارثة تسونامي من الزلزال الذي وقع على عمق 49 كم، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وكما ورد، لا توجد تقارير فورية حول الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الزلزال ولم يتم الإبلاغ عن أي تحذير من حدوث تسونامي.

عانت إندونيسيا، التي تقع في منطقة "حلقة النار الباسيفيكية النشطة" الزلزالية، مرارًا وتكرارًا، من الزلازل القوية التي قد تؤدي إلى حدوث تسونامي.