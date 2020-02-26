كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب ومودي يأملان في الوصول للمرحلة الأولى من صفقة التجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اتفقا على "إنهاء" المحادثات التجارية الجارية "على وجه السرعة" التي يأملان في أن تؤدي إلى المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والهند.

ويأتي هذا البيان في أعقاب زيارة ترامب للهند في الفترة من 24 إلى 25 فبراير، والتي خلالها تمكن الرئيس الأمريكي من بيع المعدات العسكرية إلى الهند بقيمة 3 مليارات دولار. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف البيت الابيض: "ترامب ومودي وافقا على إبرام فورًا المفاوضات الجارية، والتي نأمل أن تصبح المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الثنائية الشامل الذي يعكس الطموح الحقيقي، والإمكانات الكاملة للعلاقات التجارية الثنائية في وقت متأخر يوم الثلاثاء، دون إعطاء تفاصيل حول ما سيتم تضمينه في الصفقة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، انتقد ترامب الهند بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، قائلًا "الهند هي على الأرجح أعلى دولة للتعريفة في العالم".

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وقبل جولته، تجادل المفاوضون من الجانبين لأشهر لتضييق الخلافات حول السلع الزراعية والأجهزة الطبية والتجارة الرقمية والتعريفات الجديدة.

وصرح ترامب يوم الثلاثاء "إذا وقعت الصفقة مع الهند فستكون في نهاية هذا العام، وإذا لم تحدث، فسنفعل شيئًا آخر".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تريد أن تعامل معاملة عادلة ومنح حق الوصول المتبادل إلى سوق الهند.

وبشكل منفصل، تزامنت رحلته مع اشتباكات عنيفة في العاصمة الهندية دلهي بين الجماعات الهندوسية والإسلامية حول قانون الجنسية الجديد في الهند، مما أسفر عن أعمال العنف في العديد من الوفيات.