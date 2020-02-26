كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 مسلحين موالين لتركيا في ريف إدلب بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، مقتل 5 مسلحين موالين لتركيا، جراء قصف جوي روسي في ريف إدلب بسوريا.

وبحسب المرصد السوي، سيطرت قوات النظام السوري على 30 قرية وبلدة في إدلب وحماة.

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وقد استهدفت قوات موالية لحكومة دمشق رتلاً عسكرياً تركيًا بالمدفعية الثقيلة مما دفعه للتقهقر باتجاه شمال سوريا، وأسفر عن إصابة عدد من الجنود الأتراك، في محافظة إدلب.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية بعد تصعيد الرئيس السوري بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد.