سعد فاروق – صحافي متدرب
يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مساعيه للاستمرار في سباق المنافسة على لقب البطولة العربية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.
ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الليبي، يوم غد الخميس بداية من الواحدة زوالا إلا ربع، لحساب ربع نهائي المسابقة العربية، في وقت تلتقي الجزائر مع تونس في ديربي مغاربي، آخر، خالص، فيما تواجه مصر المنتخب العراقي، في وقت تصطدم البحرين بالسنغال.
وفي سياق متصل، تجرى مباريات النصف في الثاني من مارس المقبل، فيما حدد تاريخ النهائي من بطولة كأس العرب للمنتخبات أقل من عشرون سنة في الخامس من الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأشبال” في ديربي مغاربي لحساب ربع نهائي البطولة العربية للمنتخبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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