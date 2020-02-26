وفاة أول فرنسي جراء فيروس كورونا المستجد في باريس.. رجل ستيني

سجلت فرنسا، اليوم الأربعـاء، أول حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا، فيما بلغت عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 حالة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، توفي فرنسي، بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا في باريس، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.

وكان وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أعلن، أول أمس الاثنين، شفاء آخر مريض مصاب بفيروس “كورونا” في فرنسا، وخروجه من المستشفى.

وقال فيران خلال مؤتمر صحفي: “فيروس كورونا لم يعد متواجدا على الأراضي الفرنسية.. لقد شفي آخر مريض كان يخضع للعلاج في ليون، ولم يعد معديا، وقد عاد أدراجه”.

وكان المسؤول الفرنسي قد أفاد، قبل نحو أسبوع، لصحيفة “لو باريزيان”، بأن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في بلاده بانت على شخص واحد فقط، يخضع لعلاج مركز.