الهمة وبوريطة في الرياض للإعداد لزيارة الملك إلى السعودية بداية مارس

حل وزير الخارجية ناصر بوريطة وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك محمد السادس، مساء أمس بالرياض، في زيارة تدوم يومين، حاملين رسالة من الملك محمد السادس إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب ما ذكر مصدر دبلوماسي مطلع لموقع “ايلاف” السعودي.

ومن المتوقع أن يلتقي المستشار عالي الهمة والوزير بوريطة، ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وبحسب الموقع السعودي، فإن الملك محمد السادس سيزور السعودية خلال الأسبوعين الأولين من شهر مارس.

وذكر المصدر ذاته، أن زيارة المستشار الملكي عالي الهمة، والوزير بوريطة للسعودية، ولقائهما ولي العهد السعودي، تأتي للترتيب والتحضير لزيارة الملك محمد السادس الى السعودية.

وتوقع المراقبون ان تشمل مباحثات عالي الهمة وبوريطة مع المسؤولين السعوديين ايضا العلاقات الثنائية، والقضايا التي تهم البلدين، بالاضافة الى قضية الصحراء على ضوء إرجاء القمة العربية- الافريقية، التي كانت مقررة يوم 16 مارس في السعودية، إلى وقت لاحق، جراء الخلاف حول مشاركة جبهة البوليساريو فيها.