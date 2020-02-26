شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص رسالة وزير السياحة اليمني لنظيره السعودي والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 وجه الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي وزير السياحة ورئيس مجلس الترويج السياحي رسالة إلي نظيره وزير السياحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وجاء نص الرسالة: أخي العزيز معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، Advertisements السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتقدم لكم بصادق التهنئة وخالص التبريكات بفوزكم بثقة المقام السامي لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز /يحفظه الله- وتعيينكم وزيرًا للسياحة في حكومته الرشيدة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه للمساهمة في تعزيز التعاون بين بلدينا في قطاع السياحة، فإننا على ثقة بأنكم بالتوجيهات والإرشادات الرفيعة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهم الله- ستواصلون قيادتكم بجدارة لهذا القطاع التنموي المتعاظم الأهمية بما يتواكب والطموح الذي تستتبعه هذه الحقيبة الجديدة في ظل التوجهات الصائبة والمتميزة لتطوير وتعزيز قطاع السياحة في بلدكم الشقيق تنفيذًا لخطة رؤية المملكة 2030 لدعم السياحة وترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية. وفقكم الله لما فيه كل الخير لبلدكم العزيز. ودمتم لأخيكم..

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