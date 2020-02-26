الجويح مهاجماً رئيس حكومة الوفاق "السراج": يختطف السلطة بطرابلس

الأربعاء 26 فبراير 2020

انتقد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج،، فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية.



وقال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، يختطف السلطة في طرابلس.

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إلى ذلك، دافع فائز السراج، عن التواجد التركي في بلاده.

وزعم أن تعاون طرابلس مع أنقرة حق شرعي لها، وواجب سيادي لحماية مواطنيهم ممن أسماهم المعتدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.