شكرا لقرائتكم خبر عن مهاتير: عودتي لرئاسة الحكومة مرتبطة بدعم البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء ماليزيا المؤقت مهاتير محمد اليوم الأربعاء إنه سيعود لرئاسة الوزراء بشكل كامل إذا حظي بدعم البرلمان، وإنه يرغب في تشكيل حكومة ليست موالية لأي حزب سياسي.

كما اعتذر عن الاضطراب السياسي في البلاد الذي أعقب استقالته المفاجئة يوم الاثنين.

وقال مهاتير في كلمة بثها التلفزيون "أقترح حكومة ليست موالية لأي حزب، وإنما تعطي الأولوية فقط لمصالح الدولة".