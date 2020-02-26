شكرا لقرائتكم خبر عن مهاتير: عودتي لرئاسة الحكومة مرتبطة بدعم البرلمان والان نبدء بالتفاصيل
كما اعتذر عن الاضطراب السياسي في البلاد الذي أعقب استقالته المفاجئة يوم الاثنين.
وقال مهاتير في كلمة بثها التلفزيون "أقترح حكومة ليست موالية لأي حزب، وإنما تعطي الأولوية فقط لمصالح الدولة".
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