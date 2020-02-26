تسجيل أول إصابة بفيروس 'كورونا' في أمريكا اللاتينية

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لتكون بذلك الحالة الأولى في أمريكا اللاتينية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع. يتبع..

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